Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 11:15
Mühendis ve Mimar arkadaşlar Hakkımızı arayalım.

***Hakim ve savcıların özlük haklarına düzenleme***

Hakim ve Savcıların ek tazminat oranlarının katsayısında değiklik yapılmasını ön gören önerge TBMM'de kabul edildi.

CHP'den önergeye destek

Bugün TBMM'de kabul edilecek önergeye göre, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara (30.000); birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara (26.000); diğer hakim ve savcılara ise (22.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek. Hakim ve savcılar 15 bin gösterge rakamı üzerinden ek tazminat alıyordu.

Kamu mühendislerinin yıllardır eksilen eriyen maaş ve özlük hakları için verilen 5 tane kanun teklifini dikkate alan yok. Öğretmen doktor hakim savcılara hemen yapılan bu iyilestime mühendise gelince neden kimsenin umurunda değil. Gün birlik olma zamanıdır. Biz bu mesleklerle aynı statüdeydik aynı maaşı alıyorduk. Hakkımızı aramazsak birlik olmazsak nasıl ilerleyeceğiz.


Egemens48
Aday Memur
29 Temmuz 2024 11:21

https://www.memurlar.net/haber/1108313/hakim-ve-savcilarin-ozluk-haklarina-duzenleme.html


Kırmızı Hap
Aday Memur
29 Temmuz 2024 11:46

Senin dediğinin "Titanik batıyor, gelin birlik olalım batmasın." demekten bir farkı yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları kamusal iyileşme istemediği sürece kamu çalışanları sürünmeye mahkûmdur.

En çok vatandaşın göz önünde olan kamusal alanlarda iyileşme yapılır. Cami gibi, okul gibi... Çünkü kamu çalışması oy kazanmak içindir.

Üstelik birlik olalım dediğin kitle Türk halkı. Bu halk, kendi mahallesinde gezen düşman askerine ne zaman kurşun sıktı biliyor musun? Bir tane kadına tecavüz etmeye kalkınca. Bu millet, anamı bacımı sevmesinler gerisi önemli değil kafasında. Bu millet tarihin hiçbir döneminde hak ve adalet arayışına girmemiş. Padişah ne dediyse çok yaşa demiş. Birisi çıkmış "sizler kul değil vatandaşsınız" demiş. Ülkenin yarısı hala kulluk yarışında. Sen kime ne anlatıyorsun be birader :))


draf
Genel Müdür
29 Temmuz 2024 11:49

Sadece muhendislerle yola çıkarsanız bu iş başlamadan biter. Teknik işler hakkettiği önemi görmüyor bu ülkede. Deprem oluyor ülke 10 yıl geri gidiyor, sel oluyor o ilçe 5 yıl geri gidiyor, savunma sanayi teknik işler haricindeki hiçbir iş hakkettiği gibi gitmiyor.


draf
Genel Müdür
29 Temmuz 2024 11:56

Önce işinize saygı duyup ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. İnşaatçı betonda standart dışı birsey görünce durduracak, makineci civatasi bozuksa yatağı ile degistirtecek, jeoteknik bura ırmak yatağı buraya değil apartman kulübe yapılmaz diyecek.. işinize saygı duymazsanız köy kahvesindeki amca da yapar bu teknik işi

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