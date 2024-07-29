Mühendis ve Mimar arkadaşlar Hakkımızı arayalım.

***Hakim ve savcıların özlük haklarına düzenleme***

Hakim ve Savcıların ek tazminat oranlarının katsayısında değiklik yapılmasını ön gören önerge TBMM'de kabul edildi.

CHP'den önergeye destek

Bugün TBMM'de kabul edilecek önergeye göre, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara (30.000); birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara (26.000); diğer hakim ve savcılara ise (22.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek. Hakim ve savcılar 15 bin gösterge rakamı üzerinden ek tazminat alıyordu.

Kamu mühendislerinin yıllardır eksilen eriyen maaş ve özlük hakları için verilen 5 tane kanun teklifini dikkate alan yok. Öğretmen doktor hakim savcılara hemen yapılan bu iyilestime mühendise gelince neden kimsenin umurunda değil. Gün birlik olma zamanıdır. Biz bu mesleklerle aynı statüdeydik aynı maaşı alıyorduk. Hakkımızı aramazsak birlik olmazsak nasıl ilerleyeceğiz.