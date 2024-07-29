KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2024 11:58
Kültür Turizm Bakanlığı 1629 Sözleşmeli Mühendisi Alımı Hk.

Asil adaylar evrak teslimi sonrası süreç nasıl ilerliyor? Yaklaşık kaç gün sonra atama ve göreve başlama tebligatı gelecek? Konu hakkında bilgisi olan bilgilerini paylaşırsa sevinirim.

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