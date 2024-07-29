Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 12:03
EĞİTİM TAYİNİ

Acil yardım afet yönetimi bölümünden kesin eğitim tayini oluyor mu? yapan var mı? Ona göre ilk sıraya SAĞLIK YÖNETİMİ yazıcam da?

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