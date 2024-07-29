Anksiyete B dilimi, 3 ay içinde aktif göreve verilebilir mi?

3 gün Psikiyatri servisinde yataklı tedavi, peşinden teşhis Anksiyete ile taburcu. Ertesi gün Dilim Belirtir Kurul Raporu için heyet. Anksiyete B dilimi 6 ay gözlem uygundur silahlı çalışamaz kararlı Sağlık Kurulu Raporu olan memuru Sağlık Daire Başkanlığı kurul kararından sonra 3 ay geçmeden ve yeni bir rapor aldırmadan aktif çalışır diyerek silahı teslim ederek aktif göreve verebilir mi?

3 gün Psikiyatri servisinde yataklı tedavi, peşinden teşhis Anksiyete ile taburcu. Ertesi gün Dilim Belirtir Kurul Raporu için heyet. Anksiyete B dilimi 6 ay gözlem uygundur silahlı çalışamaz kararlı Sağlık Kurulu Raporu olan memuru Sağlık Daire Başkanlığı kurul kararından sonra 3 ay geçmeden ve yeni bir rapor aldırmadan aktif çalışır diyerek silahı teslim ederek aktif göreve verebilir mi?