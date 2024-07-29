Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 12:48
Anksiyete B dilimi, 3 ay içinde aktif göreve verilebilir mi?
3 gün Psikiyatri servisinde yataklı tedavi, peşinden teşhis Anksiyete ile taburcu. Ertesi gün Dilim Belirtir Kurul Raporu için heyet. Anksiyete B dilimi 6 ay gözlem uygundur silahlı çalışamaz kararlı Sağlık Kurulu Raporu olan memuru Sağlık Daire Başkanlığı kurul kararından sonra 3 ay geçmeden ve yeni bir rapor aldırmadan aktif çalışır diyerek silahı teslim ederek aktif göreve verebilir mi?

Okty1921
Aday Memur
29 Temmuz 2024 13:17
Şimdi olay tarihinde ki Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ilgili maddesi şöyle der: "Birimlerindeki incelemede psikiyatrik hastalıklarda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B,C,D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilen personelin; zati demirbaş tabancası hastalığı düzelip göreve başlayabileceği Daire Başkanlığınca incelenip uygun görülen zamana kadar birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumda olan personel hakkında yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan hizmetlerde sivil olarak çalıştırılır. Ayrıca, varsa diğer ruhsatlı silahlarının da muhafazası için ilgili birimlere konu bildirilir." Daire Başkanlığı, personeli hiçbir doktora göndermeden yeni bir rapor aldırmadan hastalığı düzelmiştir, hadi başlasın aktif silahlı göreve diyebilir mi?
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