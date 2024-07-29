Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 13:05
Askerlik borçlanması

Meslek içi de 6 askerlik yaptım.Askerlik borçlanması yapsam ne gibi faydalarını görürüm.Zorunlu çalışmam gereken süreyi geriye çeker mi...

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