Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Temmuz 2024 13:28
Toplu Sözleşme İkramiyesi

Merhaba bu hafta yasalaşan sendika toplu sözleşme aidatı ağustos maaşında ödenecek bi yoksa 2025 ocak ta mı başlayacak

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