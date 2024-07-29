Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 13:36
ücretsiz izin dilekçe hakkı
Merhabalar kıymetli meslektaşlarım ücretsiz izinde dilekçe hakkımız oluyor mu eş durumundan gih için dilekçe vereceğim red geliyormuş daha sonra mahkemeye vereceğim ücretsiz izindeyim ücretsiz izinde dilekçe verebilir miyim bilgisi olan var mı arkadaşlar

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