ücretsiz izin dilekçe hakkı

Merhabalar kıymetli meslektaşlarım ücretsiz izinde dilekçe hakkımız oluyor mu eş durumundan gih için dilekçe vereceğim red geliyormuş daha sonra mahkemeye vereceğim ücretsiz izindeyim ücretsiz izinde dilekçe verebilir miyim bilgisi olan var mı arkadaşlar

Merhabalar kıymetli meslektaşlarım ücretsiz izinde dilekçe hakkımız oluyor mu eş durumundan gih için dilekçe vereceğim red geliyormuş daha sonra mahkemeye vereceğim ücretsiz izindeyim ücretsiz izinde dilekçe verebilir miyim bilgisi olan var mı arkadaşlar