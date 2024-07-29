Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 13:36
Ücretsiz izin süresince dilekçe verebiliyormuyuz

Merhabalar kıymetli meslektaşlarım ücretsiz izinde dilekçe hakkımız oluyor mu eş durumundan gih için dilekçe vereceğim red geliyormuş daha sonra mahkemeye vereceğim ücretsiz izindeyim ücretsiz izinde dilekçe verebilir miyim bilgisi olan var mı arkadaşlar


Polciv
Aday Memur
29 Temmuz 2024 15:23

Dilekçe hakkı engellenemez. Sonuç kestirelemez.

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