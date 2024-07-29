Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 14:01
4bli genel Bütçeden olupda daha sonra bilgisi dışında döner sermayeye geçirilen var mı?

4bli genel Bütçeden olupda daha sonra bilgisi dışında döner sermayeye geçirilen var mı?. 2015 de genel Bütçeden atandım 2018 de eş tayini yaptım. Son gelen 7433 s kanunla kadroya geçtim herkes normal kadrolu olurken ben aday memur olarak geçiyordum. Sonra öğrendim ki 2018de eş tayininde döner sermaye olarak tayinim çıkmış. Döner sermayeli olduğum için tam kadroya geçemiyormuşum.döner sermayeli kadro diye bişry olmadığı için. Bu durum da olan bu durumu yaşayan biri varsa yaza bilir mi?

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