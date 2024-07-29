Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 14:37
663 45a // 657 4b

arkadaşlar kim bu 45a lılar 4bliler

ben bu mayısta sözleşmeli personel olarak göreve başladım hemşire olarak

45a lı dediğimiz acaba ocak 2023de kadroya geçirilen kişiler mi ?

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