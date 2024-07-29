Part time çalışma ve Tübitak Bursu

Merhaba, ben bu sene mezun olduğum lisans programından yüksek lisans kabulu aldım. Lisans zamanımda bir hocamın Tübitak projesinde bursiyerdim, hocam yüksek lisans için de beni tekrar bursiyer olarak almak istedi fakat ben özel bir kurumda part time çalışmaya başlıyorum. Sigortamı çalıştığım saat kadar yatıracaklarını söylediler. Bu durumda ben Tübitakın verdiği bursu çalışanlar için verdiği kadar mı alacağım, yoksa part time olduğu için çalışmayanlara verdiği( bugün itibariyle 16.500 tl) miktarı mı alacağım? Daha önce böyle bir deneyimi olan varsa ve beni aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.