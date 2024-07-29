Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Temmuz 2024 15:13
Öğretmen Lojmanları
Merhabalar öğretmen lojmanlarında kalabilmek için o okulun ogretmeni mi olmak gerekiyor ? ayrıca kalacak kişileri nasıl belirliyorlar? ilçe mem mi karar veriyor buna ?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...Artan müdür yardımcıları istifalarıEn erken uzmanlık ve başöğretmenlik 2027 yılına kaldıYeniden idarecilikProje okullarıÖğretmen Askerlik(Yedek Subay Öğretmen)İl içi atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi hakkında.Toplu Sözleşme İkramiyesi2022 şubat ataması ne zaman il dışı yaparİl dışı ve eş durumu hk. 2022 şubat ataması

Sözlük

Kendini bir yere ait hissetmemek 1 Bioprinting 1 kardeş payı 3 yürek yanık olunca dilin konuşması 1 gırgır şamata altında sözlükte yazışmak 11 aşık erkek 1 zeytin ağacı sulamak 1 Nude makyaj 3 badminton 1 trip atan erkek 1

Son Haberler

TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararıBakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara incelemeMeteoroji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyorKazada ölen Miray ve Elif'in annesi de yaşamını yitirdiAltının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?