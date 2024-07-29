Öğretmen Lojmanları

Merhabalar öğretmen lojmanlarında kalabilmek için o okulun ogretmeni mi olmak gerekiyor ? ayrıca kalacak kişileri nasıl belirliyorlar? ilçe mem mi karar veriyor buna ?

Merhabalar öğretmen lojmanlarında kalabilmek için o okulun ogretmeni mi olmak gerekiyor ? ayrıca kalacak kişileri nasıl belirliyorlar? ilçe mem mi karar veriyor buna ?