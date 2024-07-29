33 yaşında bayan öğretmenim. Evlenmek istiyorum. 8 yıldır hayatımda kimse yok çünkü güvenemiyorum erkeklere.. Yaşadığım yer küçük bir ilçe sosyal ortamım yok. Tüm arkadaşlarım evli çocuklu. Boşanmış biriyle de evlenebilirim. Öyle katı düşüncelerim de yok. Yeterki beni maddi manevi mutlu etsin. Ama istediğim gibi bulamıyorum ve sevemiyorum. Birine ısınabilmek için çokça vakit geçirmem gerekiyor. Nasıl olacak bu işler.. Buyrun sohbete..

33 yaşında bayan öğretmenim. Evlenmek istiyorum. 8 yıldır hayatımda kimse yok çünkü güvenemiyorum erkeklere.. Yaşadığım yer küçük bir ilçe sosyal ortamım yok. Tüm arkadaşlarım evli çocuklu. Boşanmış biriyle de evlenebilirim. Öyle katı düşüncelerim de yok. Yeterki beni maddi manevi mutlu etsin. Ama istediğim gibi bulamıyorum ve sevemiyorum. Birine ısınabilmek için çokça vakit geçirmem gerekiyor. Nasıl olacak bu işler.. Buyrun sohbete..