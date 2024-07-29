Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


29 Temmuz 2024 15:35
Evlilik
33 yaşında bayan öğretmenim. Evlenmek istiyorum. 8 yıldır hayatımda kimse yok çünkü güvenemiyorum erkeklere.. Yaşadığım yer küçük bir ilçe sosyal ortamım yok. Tüm arkadaşlarım evli çocuklu. Boşanmış biriyle de evlenebilirim. Öyle katı düşüncelerim de yok. Yeterki beni maddi manevi mutlu etsin. Ama istediğim gibi bulamıyorum ve sevemiyorum. Birine ısınabilmek için çokça vakit geçirmem gerekiyor. Nasıl olacak bu işler.. Buyrun sohbete..

yeniüye.00
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:24

taliplerimi bekliyorum gibi oldu :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 Harf Oyunu.slx:)))Nevi sahsina munhasirSon iki harften kelime bulma oyunuBoşanmalar neden arttı?Kelime türetmece oyunuGececi tayfa Evlilik

Sözlük

tulum 1 sözlükten sessizce kaybolan yazarlar 4 Eleştirel Düşünme 1 talihsizlik 2 carpe diem 1 Pazar sabahı erkenden hortlamak 1 gırgır şamata altında sözlükte yazışmak 11 dilenci 1 ünde 10.870 tl kazandı 3 istilacı bitki 6 arkadaşlar ile balığa gitmek 1

Son Haberler

TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararıBakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara incelemeMeteoroji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyorKazada ölen Miray ve Elif'in annesi de yaşamını yitirdiAltının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?