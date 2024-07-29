KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 15:53
CTE'den TCDD'ye geçmek

Şu an sözleşmeli ikm'yim TCDD hat bakım onarım memurluğuna geçmem sizce mantıklı mı 2024/1 atandım.

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