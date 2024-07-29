2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)

Bundan sonraki aşama nasıl olacak bilginiz var mı? Güvenlik soruşturması, evrak teslimi, atamamızın hangi icra dairesine yapılacağı gibi

Bundan sonraki aşama nasıl olacak bilginiz var mı? Güvenlik soruşturması, evrak teslimi, atamamızın hangi icra dairesine yapılacağı gibi