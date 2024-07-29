KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2024 15:55
2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)

Herkese hayırlı olsun


Farukcuk
Aday Memur
29 Temmuz 2024 15:59

Maaşlar kaç panpa.


ayastafanos05
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:03

2 Yıllık bekar icra memuru temmuz 2024'te zamlı olarak 39.798,89.-TL maaş aldı. Başkaca herhangi bir yan gelir yok. Sizinki de bir kaç lira farkla bu olur.

Farukcuk, 1 saat önce

Maaşlar kaç panpa.


Zeynoke
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:17
Bundan sonraki aşama nasıl olacak bilginiz var mı? Güvenlik soruşturması, evrak teslimi, atamamızın hangi icra dairesine yapılacağı gibi

buhara99
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:23

Puanlara bakılırsa sanırım yalnızca avukatlar icra memuru olmuş


Nuraynen
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:29

Hocam diğer memurluklara göre puanlar çok yüksekte kalmış neden bu kadar çok tercih edilmiş avantajı nedir bana gelmez de meraktan soruyorum diğer memurluklar 80-85 oynarkan icra 86-92 arası dolanmış hep


Av99161
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:31

Avukatlar atanamadı ve burayı yazdı, o yüzden yüksek kapattı


Zeynoke
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:34
hocam siz atandınız mı
Av99161, 44 dk. önce

Avukatlar atanamadı ve burayı yazdı, o yüzden yüksek kapattı


Nuraynen
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:36

Hocam yanlış anlamayın ama avukatların puanını genel itibariyle düşük biliyordum ben 90ları görüyorlar mıydı ki bu puan ne diye sorunca mat hiç yok bende diyen çok avukat arkadaşım vardı çünkü

Av99161, 44 dk. önce

Avukatlar atanamadı ve burayı yazdı, o yüzden yüksek kapattı


ayastafanos05
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:49

Sosyal Güvenlik Kurumu sizden belgeleri teslim etmenizi istediği bir duyuru yayınlayacak. Siz istenen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına göndereceksiniz. Ardından kurum bunları inceleyerek size işe başlangıç için tebligat çekecek (SMS attığı da oluyor). Ardından ikametgah ettiğiniz şehre atandıysanız tebliğ aldığınız günü takip eden gün, farklı bir şehre atandıysanız tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde atandığınız il müdürlüğüne gidip işe başlayacaksınız. İlk gün Vakıfbank'tan maaş hesabı açmanızı isteyecekler ve azı belgeler imzalayacaksınız. Ardından tebrikler memursunuz.

İcra dairelerinde değil Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışacaksınız. Hangi şehre atandıysanız o şehrin il müdürü sizi ihtiyaç olan merkeze görevlendirecek. Bir çok ilde sadece il merkezinde icra servisi var.

Zeynoke, 58 dk. önce
Bundan sonraki aşama nasıl olacak bilginiz var mı? Güvenlik soruşturması, evrak teslimi, atamamızın hangi icra dairesine yapılacağı gibi

ayastafanos05
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:52

yaklaşık 800 TL (yanıltmayayım emin değilim) kadar maaş farkı var düz memurlukla. Düz memurlar merkez müdürlüğü ve merkez müdür yardımcılığı sınavına giremiyor ama icra memurları yıl şartını tamamlayınca girebiliyor. İcra memurları sadece icra servislerinde çalışabiliyorlar. Unvansız (Bu da ünvan oldu sanırım) memurlar SGK'nın herhangi bir servisinde çalıştırılabiliyor. Bu tarz avantajlarımız var.

Nuraynen, 46 dk. önce

Hocam diğer memurluklara göre puanlar çok yüksekte kalmış neden bu kadar çok tercih edilmiş avantajı nedir bana gelmez de meraktan soruyorum diğer memurluklar 80-85 oynarkan icra 86-92 arası dolanmış hep


Nuraynen
Aday Memur
29 Temmuz 2024 16:59

Teşekkürler hocam Allah kazancınızı bereketli yuvanızı huzurlu kılsın. Benim 2022 puanım yoktu sadece inceleme fırsatım oldu atamaları ama muhakkak bu konu başlığı çok kişiye yardımcı olacaktır. Sayenizde. Dilerim dileyen herkese de bana da atanmak huzurlu yaşamak nasip olur.

ayastafanos05, 23 dk. önce

yaklaşık 800 TL (yanıltmayayım emin değilim) kadar maaş farkı var düz memurlukla. Düz memurlar merkez müdürlüğü ve merkez müdür yardımcılığı sınavına giremiyor ama icra memurları yıl şartını tamamlayınca girebiliyor. İcra memurları sadece icra servislerinde çalışabiliyorlar. Unvansız (Bu da ünvan oldu sanırım) memurlar SGK'nın herhangi bir servisinde çalıştırılabiliyor. Bu tarz avantajlarımız var.

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