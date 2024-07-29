Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 16:29
TEİAŞ Genel Müdürlüğe atanan memur arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar genel müdürlüğe atandım memur olarak. bilgi paylaşımı yapalım kurum hakkında

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