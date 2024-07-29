KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2024 17:56
KPSS

Hocalarım aranızda 2022 KPSS Ortaoğretime girip 2023 KPSS yılında da atama için KPSS Lisansa yani ÖABT ye giren var mı?

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