KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2024 18:04
Atama

Kadrolu atanip evrak teslim edip gitmeme durumunda 1 yillik ceza sozlesmeli atanmayı engelliyor mu


Hrzemin
Aday Memur
29 Temmuz 2024 19:54

İnşallah engelliyordur. Gitmeyeceğiniz yeri yazmasaydınız.

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