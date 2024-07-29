askerlik ve pmyo süresi

merhabalar arkadaşlar polislikte 10 yıl çalıştıktan sonra askerlikten muaf olunuyor ve polis okulları hizmetten sayılıyor ama fiili olarak sayılmamakta sorum şu askeriye ve jandarmada okul süresinin 3/1 yada 3/2 lik kısmı meslekten sayılarak askerlikten düşümü yapılıyor anayasada eşitlik kavramına istinaden dava açmayı düşünüyorum ama öncelikle idare mahkemesine mi yada direkt anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapabilirmiyiz aym daha önce okul sürelerinin borçlanmasıyla ile ilgili emniyet hizmetlerin sınıfında çalışma ibaresini eşitsizlik diyerek iptal etmişti

merhabalar arkadaşlar polislikte 10 yıl çalıştıktan sonra askerlikten muaf olunuyor ve polis okulları hizmetten sayılıyor ama fiili olarak sayılmamakta sorum şu askeriye ve jandarmada okul süresinin 3/1 yada 3/2 lik kısmı meslekten sayılarak askerlikten düşümü yapılıyor anayasada eşitlik kavramına istinaden dava açmayı düşünüyorum ama öncelikle idare mahkemesine mi yada direkt anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapabilirmiyiz aym daha önce okul sürelerinin borçlanmasıyla ile ilgili emniyet hizmetlerin sınıfında çalışma ibaresini eşitsizlik diyerek iptal etmişti