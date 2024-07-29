Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 18:41
Askerlik ve Pmyo süresinin hizmetten sayılması

merhabalar arkadaşlar polislikte 10 yıl çalıştıktan sonra askerlikten muaf olunuyor ve polis okulları hizmetten sayılıyor ama fiili olarak sayılmamakta sorum şu askeriye ve jandarmada okul süresinin 3/1 yada 3/2 lik kısmı meslekten sayılarak askerlikten düşümü yapılıyor anayasada eşitlik kavramına istinaden dava açmayı düşünüyorum ama öncelikle idare mahkemesine mi yada direkt anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapabilirmiyiz aym daha önce okul sürelerinin borçlanmasıyla ile ilgili emniyet hizmetlerin sınıfında çalışma ibaresini eşitsizlik diyerek iptal etmişti


sımseeekk
Şef
29 Temmuz 2024 22:32
kurum mu değiştirmeyı düşünüyosun kardeşim veya istifa mı

Cevik123
Aday Memur
29 Temmuz 2024 22:37
polislktn gih memurluğuna geçtim askerlikten muafiyeti 1 yıl ile kaçırdm abi
sımseeekk, Dün
kurum mu değiştirmeyı düşünüyosun kardeşim veya istifa mı

sımseeekk
Şef
29 Temmuz 2024 22:38
himm anladım kardeşim.
Cevik123, Dün
polislktn gih memurluğuna geçtim askerlikten muafiyeti 1 yıl ile kaçırdm abi

Onur C.
Aday Memur
30 Temmuz 2024 07:20
reis hangi gerekçe ile geçtin gihe
Cevik123, Dün
polislktn gih memurluğuna geçtim askerlikten muafiyeti 1 yıl ile kaçırdm abi

Cevik123
Aday Memur
30 Temmuz 2024 07:39
eş durumu
Onur C., 5 saat önce
reis hangi gerekçe ile geçtin gihe
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polis maaşları çok düşük kaldıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldım7 yıl sonra müfettişe ifadeHamyo soruşturmasıEmekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz?2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Varlık şirketine olan borçAnksiyete B dilimi, 3 ay içinde aktif göreve verilebilir mi?

Sözlük

esnek çalışma yapmayan idareciler 1 Cheri Cheri Lady 3 Nude makyaj 3 papatya çayı 1 öngörü 5 bardakta çayı soğutmak 1 beğendim butonu 4 3 dakika içinde entry düzenleme şansı 2 başvuru formunu doldurmak 1 trip atan erkek 1

Son Haberler

Bu da oldu: Sosyal medyada sahte lisans diploması!10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeTBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 70 kanun teklifi kabul edildiÇocukları zararlı içeriklere karşı korumak için 'DUY' ihbar hattı oluşturulduTÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?