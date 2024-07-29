Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 19:10
Aile hekimliği kurası

Merhaba doğum sonrası 8 haftalık analık iznini kullanana birisi il içi tayin için açılan kuraya katılabilirmi kura duyurusunda işe başlama tarihi 1 Ağustos diyor analık izni de 20 gün sonra bitiyor analık izni bölünemez olduğu için kuraya katılım olmaz denildi ism tarafından sonuçta kazanılmış hak değil mi?

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