Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Temmuz 2024 19:32
Yoneticilikten ayrilanlarin yeniden atanmasi

Yoneticikten ayrılanların yeniden görevlendirmesi kapsamında müdür yardımcısı olarak atanma başvurusunda bulundum. Benim 49 puanla 2. Tercihim olan okula 35 puanlı ve 5. Tercihi olan başka birini atamislar. İkimizde okulöncesi ogretmeniyiz. İlmilli egitime itiraz dilekçesi yazdım. Bana cevaben * görev yeri değişikliği ile geldiğim için aynı ilçeye atanamayacagimi, 3 yil o ilçeye gidemeyecegimi, bu yüzden oraya atamamin yapilmadigini soylediler. Bunun dayanağı nedir. Böyle birşey var mı. Varsa hangi kapsamın hangi maddesinde. Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

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