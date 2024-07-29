Tcdd konduktorluk

Çalışma saatleri ve net maaşları hakkında bilgisi olan var mı? Şu an tcdd de tren Teşkil işçisi olarak çalışıyorum

Çalışma saatleri ve net maaşları hakkında bilgisi olan var mı? Şu an tcdd de tren Teşkil işçisi olarak çalışıyorum