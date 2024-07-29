KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 19:51
Tcdd konduktorluk
Çalışma saatleri ve net maaşları hakkında bilgisi olan var mı? Şu an tcdd de tren Teşkil işçisi olarak çalışıyorum

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