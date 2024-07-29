Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 20:10
Özelleştirme yaklaşıyor

Bazı kit kurumları geçtiğimiz 2 hafta da başlayan personel sayımı ve personelin hangi okul mezunu olduklarının direk çalışanlara sorulmasıyla bir liste oluşturuluyor. Özelleştirme yada personel reforumu yakındır diye düşünüyorum.


T.Kamu Sen
Aday Memur
29 Temmuz 2024 20:13

Hangi kimlerde?

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