Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2024 20:20
Kurumlar arası geçiş

adalet bakanlığında mübaşirim belediyeye geçiş yapmak istiyorum aynı kadrodan geçiş yapabilmem mümkün mü sadece dilekçe yazmam yeterli mi süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mi


cevherdudayev1
Daire Başkanı
29 Temmuz 2024 21:19

bu soruyu burda soruyorsan bence hiç heveslenme


yusuf132
Aday Memur
29 Temmuz 2024 22:09

referanssız zor dostum öncelikle belediye seni adalet bakanlığından isteyecek adalet bakanlığıda muvafakat verecek öyle gideceksin çifte referans yani ve dolayısıyla çok zor oluyor ama kpss ile kazanırsan tekrar gidersin

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