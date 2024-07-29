Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2024 20:20
kurumlar arası geçiş
adalet bakanlığında mübaşirim belediyeye geçiş yapmak istiyorum aynı kadrodan geçiş yapabilmem mümkün mü sadece dilekçe yazmam yeterli mi süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mi

cevherdudayev1
Daire Başkanı
29 Temmuz 2024 21:14

evet yeterli dilekçeyi yaz ve cevabı bekle en fazla 1 haftaya dönerler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Temmuz 2024 22:59
Belediyede mübaşir kadrosu var mı diye sordunuz mu hiç?
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