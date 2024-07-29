kurumlar arası geçiş

adalet bakanlığında mübaşirim belediyeye geçiş yapmak istiyorum aynı kadrodan geçiş yapabilmem mümkün mü sadece dilekçe yazmam yeterli mi süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mi

adalet bakanlığında mübaşirim belediyeye geçiş yapmak istiyorum aynı kadrodan geçiş yapabilmem mümkün mü sadece dilekçe yazmam yeterli mi süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mi