Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 20:30
İller arası tayin sonrası ayrılış

İller arası sonrası ayrılış çkysye düştükten sonra 30 gün değil mi ben böyle biliyorum ama çalıştığım hastane 45 gün olduğunu söylüyor bu konu hakkında kesin bir bilgisi olan var mı

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