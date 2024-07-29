7433 sayılı kanun

4b sözleşmeli personel olarak 1 yıl önce atandım ve il içi nakil dilekçesi verdim cevap olarak 7433 sayılı kanuna taabi olduğum için degerlendirelemedigi söylendi bu doğrumu yoksa itiraz mı etmeliyim

4b sözleşmeli personel olarak 1 yıl önce atandım ve il içi nakil dilekçesi verdim cevap olarak 7433 sayılı kanuna taabi olduğum için degerlendirelemedigi söylendi bu doğrumu yoksa itiraz mı etmeliyim