Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2024 22:06
7433 sayılı kanun
4b sözleşmeli personel olarak 1 yıl önce atandım ve il içi nakil dilekçesi verdim cevap olarak 7433 sayılı kanuna taabi olduğum için degerlendirelemedigi söylendi bu doğrumu yoksa itiraz mı etmeliyim

Çok Yazılan Konular

Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarEş durumu tayini hakkında4b sözleşmeli büro personeli aile sosyal destek personeli olarak atanabilir mi? 4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?Sözleşmeli personel bağlı kuruluşa görevlendirme4b sözleşmeli destek personeli başka kuruma geçiş yapabilir mi?3. Yılın Sonunda Hangisi Baz Alınır?

Sözlük

Kendini bir yere ait hissetmemek 1 carpe diem 1 zindelik 1 kurtlar vadisi replikleri 1 başvuru formunu doldurmak 1 yöresel yemekler 1 Facebook 1 badminton 1 güne bir söz bırak 1 Pazar sabahı erkenden hortlamak 1

Son Haberler

İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştüOtomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldüDMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladıİngiltere'de bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 11 kişi yaralandıAsansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?