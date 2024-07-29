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Editörler : supporters.


29 Temmuz 2024 23:05
Kendini yalnız hissedenler

İnsanlar çılgınlar gibi tatil yaparken benim bulunduğum şehirde kahve içmeye davet edebileceğim bir arkadaşım bile yok!

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