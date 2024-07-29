Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 23:41
komiserlik
komiserlik sınavı her yıl kesin olarak yapılıyor mu bilgilisi olan cevaplarsa sevinirim

yinemiamcalar
Şef
30 Temmuz 2024 00:26

Hayır yapılmıyor

Toplam 1 mesaj

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