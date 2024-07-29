eş durumu tayini hk.

merhabalar. ilk kez eş durumu tayini yapıyorum süreci bilmiyorum yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. eşim polis memuru ben hemşireyim eşim doğu görevinde olduğu için eş durum tayini istedim 27 temmuzda dilekçemi verdim. bakanlıklar arasında protokol var denildi ama tayinimin kaç günde çıkacağı hakkında bilgi verilmedi. kaç günde çıkar bilen var mı ve sonucu nereden öğreneceğim. çalıştığım kurum mı bilgi verecek yoksa benim görebileceğim bir yer var mı? şimdiden teşekkür ederm

merhabalar. ilk kez eş durumu tayini yapıyorum süreci bilmiyorum yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. eşim polis memuru ben hemşireyim eşim doğu görevinde olduğu için eş durum tayini istedim 27 temmuzda dilekçemi verdim. bakanlıklar arasında protokol var denildi ama tayinimin kaç günde çıkacağı hakkında bilgi verilmedi. kaç günde çıkar bilen var mı ve sonucu nereden öğreneceğim. çalıştığım kurum mı bilgi verecek yoksa benim görebileceğim bir yer var mı? şimdiden teşekkür ederm