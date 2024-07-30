Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 00:22
Çalışma saatleri düzenlenmeyecek mi

vardı böyle bir vaat


kerten.kele
Şef
30 Temmuz 2024 01:30

aynen bekliyoruz hatta taslak bile bitmişti. bekliyoruz takipteyiz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyon parası haram mı?2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.Tek maaş düzenlemesi2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkKamu işçisi 4-d maaşı ?Yolluk ne zaman yatar?SGK Girişi olmadan işe başlama

Sözlük

kardeş payı 3 yürek yanık olunca dilin konuşması 1 maksadın nedir bu hayatta 3 Ben senin bildiğin erkeklerden değilim 1 dilenci 1 ünde 10.870 tl kazandı 3 istilacı bitki 6 Kendini bir yere ait hissetmemek 1 eskrim 1 tulum 1 Crayon ruj 2

Son Haberler

Disipline aykırı fiile ilişkin tutanağa imza atan amir disiplin cezası da verebilir mi?Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!İsrailli Bakandan skandal çağrı: Türkiye, NATO'dan çıkarılsınSahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Genel Kuruldaİl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?