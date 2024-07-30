kpss ön lisans düz memuzluk nerelere başvurulur

arkadaşlar ön lisans kpss gircem iki yıllık elektrik mezunuyum ama devlete girme şansım yok bu alanda. düz memurluk nerelere başvurabilim ve nerden nasıl yapılıyor başvurular bilgisi ya da memur arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

arkadaşlar ön lisans kpss gircem iki yıllık elektrik mezunuyum ama devlete girme şansım yok bu alanda. düz memurluk nerelere başvurabilim ve nerden nasıl yapılıyor başvurular bilgisi ya da memur arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim