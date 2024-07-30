KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 02:26
KPSS önlisans düz memuzluk nerelere başvurulur

arkadaşlar ön lisans kpss gircem iki yıllık elektrik mezunuyum ama devlete girme şansım yok bu alanda. düz memurluk nerelere başvurabilim ve nerden nasıl yapılıyor başvurular bilgisi ya da memur arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

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