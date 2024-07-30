Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Temmuz 2024 02:50
Promosyon güncellenmeli

polis promosyonu guncellemeye gitmeli emekli guncelledi ogretmen guncelledi sira bizde

Bizde de güncelleme şart heryer güncelleme getirdi bankalar faizleri i GÜNCELLEDİ polsan GÜNCELLEDİ emekliler guncellendi öğretmen 60 70 bin aldi bizede güncelleme gelmeli ağustos diyen vardı varmi duyan? Arti verelim cok yorum yapalım üstte tutalım.


entropimen
Şef
30 Temmuz 2024 03:29
güncellensin tabiki
Toplam 1 mesaj

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