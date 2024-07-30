Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Temmuz 2024 03:28
8 yıla 1 kademe
8 yıl çalışan memurlarlara verilen bu 1 derece kademeyi alan arkadaşlar var mı. sistem kendisimi veriyor yoksa bizim bildirmemiz mi gerekiyor dilekçe ile.

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