8 yıla 1 kademe

8 yıl çalışan memurlarlara verilen bu 1 derece kademeyi alan arkadaşlar var mı. sistem kendisimi veriyor yoksa bizim bildirmemiz mi gerekiyor dilekçe ile.

8 yıl çalışan memurlarlara verilen bu 1 derece kademeyi alan arkadaşlar var mı. sistem kendisimi veriyor yoksa bizim bildirmemiz mi gerekiyor dilekçe ile.