Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Temmuz 2024 03:28
Hizmet süresinin son 8 yılda 1 kademe verilmesi

8 yıl çalışan memurlarlara verilen bu 1 derece kademeyi alan arkadaşlar var mı. sistem kendisimi veriyor yoksa bizim bildirmemiz mi gerekiyor dilekçe ile.


fng14
Şef
30 Temmuz 2024 07:47

2021 yılında cb kararnamesi ile kaldırıldı


ilyasoglu61
Aday Memur
30 Temmuz 2024 08:42

Yanlış biliyorsunuz sanırım, kesinlikle kaldırılmadı. Aşağıda linkini bırakıyorum.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/6111-sayili-kanunun-yururluge-g-rd-g--tar-hten-oncek--ve-sonrak--surelere--l-sk-n-derece-ve-kademe--lerlemes--hakkinda-20220525152741.pdf

fng14, 4 saat önce

2021 yılında cb kararnamesi ile kaldırıldı


yeniüye.00
Aday Memur
30 Temmuz 2024 09:12

sizin dilekçe vermenize gerek yok. kurumunuzun genel merkezinden veriliyor. bir sonraki derece kademe ilerlemesi olduğu zaman verilir.


SirShrek
Aday Memur
30 Temmuz 2024 09:50
Kaldırılan sekiz yılda 3/1 mevzusu arkadaşın dediği ise 8 yıl boyunca hiç bir disiplin cezası olmayan memura verilen bir derece yan mevzusu...
fng14, 4 saat önce

2021 yılında cb kararnamesi ile kaldırıldı

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