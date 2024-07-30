Hizmet süresinin son 8 yılda 1 kademe verilmesi

Kaldırılan sekiz yılda 3/1 mevzusu arkadaşın dediği ise 8 yıl boyunca hiç bir disiplin cezası olmayan memura verilen bir derece yan mevzusu...

Kaldırılan sekiz yılda 3/1 mevzusu arkadaşın dediği ise 8 yıl boyunca hiç bir disiplin cezası olmayan memura verilen bir derece yan mevzusu...