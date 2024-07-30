KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 08:46
Atanma Sorunsalı

Bir arkadaşım son sıradaki tercihine atanmış ama pek de istemediği bir kurum olduğu için gidip gitmeme konusunda kararsız kalmış. Oldu ki gitmedi atandığı kuruma, bunun cezai bir yaptırımı var mı? Mesela ösym sınavlarına girememe gibi bir durum ile karşılaşabilir mi?


E.Kayı Han
Editor
30 Temmuz 2024 08:59

Arkadaşın üyelik alıp kendisi yazamıyor mu ki seni aracı kılıyor.

Neyse arkadaşın hakkında arama ve yakalama kararı çıkartılır yakalandığı yerde gözaltına alınır. Kamu kurumunun çalışmasına engel olmaktan ve çalışmayacağı kuruma tercih vermek suçundan idam ile yargılanır.

En iyi ihtimal ile 25 sene yatar içeride.

Ya Allah aşkına ne cezai yaptırımı olacak biraz akıllı olun. Ösym sizin yerleşip yerleşmediğinizi, işe başlayıp başlamadığınızı mı araştırıyor?

Hiç bi şey olmaz.

Bu arada arkadaşına söyle üyelik alsın. :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusu2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)2024/1 açıklandı nihayetArşiv araştırması2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkındaTercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkatGümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettiniz2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu

Sözlük

tatile gitmek 1 Nude makyaj 3 papatya çayı 1 can sıkıntısını gideren şeyler 2 başvuru formunu doldurmak 1 kurtlar vadisi replikleri 1 trip atan erkek 1 arkadaşlar ile balığa gitmek 1 alese girmek 3 kitap hediyesi 1

Son Haberler

Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralıİç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecekİzmir'de mum yangına sebep olduDışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a gidiyorSGK belediyelerle masaya oturacak!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?