Sözleşmeli Personel Eş Durumu

Herkese iyi günler. Nişanlım sözleşmeli personel ve aynı komisyona bağlıyız. Kendim kadrolu personelim. ikimiz farklı ilçelerde görev yapıyoruz ancak aynı komisyona bağlıyız. Nikah yaptıktan sonra eş durumu mazereti vereceğiz. Eşimin benim olduğum ilçeye gelmesini talep edeceğiz. Eşimin 1 yılı henüz dolmadı. 3+1 durumundan yanıma gelemeyeceğinden bahsediliyor. Bazıları da 1 yıl dolduktan sonra gelebilir diyor. Bu konu hakkında net bilgisi olan var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.

Herkese iyi günler. Nişanlım sözleşmeli personel ve aynı komisyona bağlıyız. Kendim kadrolu personelim. ikimiz farklı ilçelerde görev yapıyoruz ancak aynı komisyona bağlıyız. Nikah yaptıktan sonra eş durumu mazereti vereceğiz. Eşimin benim olduğum ilçeye gelmesini talep edeceğiz. Eşimin 1 yılı henüz dolmadı. 3+1 durumundan yanıma gelemeyeceğinden bahsediliyor. Bazıları da 1 yıl dolduktan sonra gelebilir diyor. Bu konu hakkında net bilgisi olan var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.