Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 09:47
Evlilik izni, nikah tarihi mi olmalı?

Nikahım Nisan ayında kıyıldı. Ancak düğünü Ağustos sonu yapacağım. Nikah yaptığım tarihte evlilik izni kullanmadım. Düğün tarihini göstererek evlilik izni alabilir miyim? Daha önce bu durumu yaşayan varsa ve yardımcı olursa çok memnun olurum. İyi forumlar.


E.Kayı Han
Editor
30 Temmuz 2024 09:59

Alabilirsin sıkıntı olmaz.

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