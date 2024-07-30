Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2024 09:52
2024/1 sgk

icra memuru olarak atandım. acaba belgeleri ne zaman nereye teslim edecez. nereden takip edecez süreci bilgisi olan var mı?


sonmez1903
Aday Memur
30 Temmuz 2024 10:29

SGK internet sayfasının duyurular kısmından takip ediniz.

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