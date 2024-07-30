Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Temmuz 2024 10:52
Uzman öğretmenlik tazminatı

Merhaba arkadaşlar şu an 3/3 derecede uzman öğretmenlik tazminatı alıyorum. 14 Ekim'de bir kademe ilerlemesi ile 2/1 olacağım. Tazminatlar dereceye göre verildiğinden tazminat artışı 15 Ekim'de gerçekleşir mi yoksa diğer ay ya da Ocak ayına mı sarkıyor


Pelinin1
Şef
30 Temmuz 2024 11:33

Kasım maaşında vermeleri gerek ama unutulabilir siz kasım maaşına bakın vermezlerse talep edin

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