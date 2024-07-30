Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 11:03
4/b olarak tekrar atanmak mümkün mü?

Eşim için Aile ve Sosyal Hizm. Bakanlığının 11 mart son

başvuru tarihli Sözleşmeli (Hemşire) ilanına başvurmuştuk. Son başvuru tarihi

itibariye son bir yıl içinde sözleşmeli olarak çalışmamış olmak şartını

sağlıyorduk. Sonuçlarda yedek olarak kazandığımız ilan edildi.

Eşim mayıs ayıda sağlık bakanlığına 4/b li hemşire olarak

yerleşti göreve başladıktan 4 gün sonra 2 yaşından küçük çocuğumuz olması

nedeniyle hakkını saklı tutarak ayrılış yaptı. Kadrolularda ücretsiz izin

oluyor sözleşmelilerde sözleşme fesih ediliyor sanırım daha sonra dönüş hakkı

saklı kalarak.

Şimdi Aile ve Sosyal Hizm. Bakanlığından mesaj geldi

yedekten kazandığınız hemşire pozisyonuna yerleştirildiniz diye. Bu durumda 1

yıllık sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmak şartına takılır mıyız? ASHB il müdürlüğüne de soracağız ama sağlıklı

bilgi edinememekten çekiniyorum. Konuya ve İşleyişe vakıf kişiler bilgi verebilirse sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
30 Temmuz 2024 11:12

Eşiniz bir nev'i ücretsiz izine ayrılmış. Eşiniz sağlık bakanlığında zaten hemşire. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da hemşire. Bu durumda geçiş yapamaz diye düşünüyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4b sözleşmeli büro personeli aile sosyal destek personeli olarak atanabilir mi? Eş durumu tayini hakkında4b nin olayi nedir4/b ve 7433 evliliği eş durumuEvlilik izni, nikah tarihi mi olmalı?4/b olarak tekrar atanmak mümkün mü?7433 sayılı kanun Sözleşmeli personel bağlı kuruluşa görevlendirme4b sözleşmeli destek personeli başka kuruma geçiş yapabilir mi?

Sözlük

Eleştirel Düşünme 2 yürek yanık olunca dilin konuşması 1 alese girmek 2 hani kurşun sıksan geçez geceden 1 görülmemesi gereken şehirler 2 esnek çalışma yapmayan idareciler 1 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 2 Facebook 2 sözlükten sessizce kaybolan yazarlar 1 bağdat 1

Son Haberler

Samsun'da denize gireceklere uyarıMühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklamasıMemur yıllık izni bitmeden göreve başlayabilir mi çağrılabilir mi?Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamaDoğal gaz ithalatı mayısta yüzde 21,9 azaldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?