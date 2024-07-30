Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Temmuz 2024 11:09
GİH de iken muvafakatname ile THS da başka bir kuruma geçiş hk.

Merhabalar vhki olarak atandıktan sonra grafik tasarim onlisans bitirmiş biri başka kuruma grafik teknikeri olarak atanabilir mi?belediye ya da meb için.bir de sahada mi çalışılmaktadır?

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