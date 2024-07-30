Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2024 11:16
mazeret tayini
sağlık mazeretinden 2 hafta önce başvuru yaptım hala cevap yok komisyon üyeleri değişecekmiş o yüzden bekletiliyor olabilir dediler. böyle bekletilme durumum var mıdır eş durumuna başvuranlara cevap geldi ben bekliyorum hala

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