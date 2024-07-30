KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2024 11:55
4/b olarak tekrar atanma durumu

Eşim için Aile ve Sosyal Hizm. Bakanlığının 11 mart son

başvuru tarihli Sözleşmeli (Hemşire) ilanına başvurmuştuk. Son başvuru tarihi

itibariye son bir yıl içinde sözleşmeli olarak çalışmamış olmak şartını

sağlıyorduk. Sonuçlarda yedek olarak kazandığımız ilan edildi.

Eşim mayıs ayıda sağlık bakanlığına 4/b li hemşire olarak

yerleşti göreve başladıktan 4 gün sonra 2 yaşından küçük çocuğumuz olması

nedeniyle hakkını saklı tutarak ayrılış yaptı. Kadrolularda ücretsiz izin

oluyor sözleşmelilerde sözleşme fesih ediliyor sanırım daha sonra dönüş hakkı

saklı kalarak.

Şimdi Aile ve Sosyal Hizm. Bakanlığından mesaj geldi

yedekten kazandığınız hemşire pozisyonuna yerleştirildiniz diye. Bu durumda 1

yıllık sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmak şartına takılır mıyız? ASHB il müdürlüğüne de soracağız ama sağlıklı

bilgi edinememekten çekiniyorum. Konuya ve İşleyişe vakıf kişiler bilgi verebilirse sevinirim.


historival
Aday Memur
30 Temmuz 2024 12:30
merak ettim takipteyim
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