Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 11:55
Gib- Görevde yükselme/ünvan değişikliği

Merhabalar,

Merkezi atamada gelir idaresi başkanlığına önlisanstan hizmetli olarak atandım. Şuan mimarlıktan lisans diplomam da mevcut. İşe başladıktan sonra görevde yükselme/ ünvan değişikliği sınavlarına girerek hizmetli kadrosundan yükselme yada kendi branşıma geçme şansım var mı acaba? Bilgisi olanlar yazabilirse çok sevinirim.

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