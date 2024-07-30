Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2024 12:00
2023 yılında kadroya geçirilen belediye personeline diğer kurumlara tayin hk.

Merhaba arkadaşlar 2023 yılında kadroya geçirilen belediye personelinin kamu kurumlarına tayin hakkı hakkında bir bilginiz var mı? Herhangi bir dava süreci oldu mu ? kimse bu konu hakkında konuşmuyor.

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