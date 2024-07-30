Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 12:46
4b nin olayi nedir
4b sozlesmeli atanmak ne demek? memur olmuyor muyuz isci mi olcaz ne olcaz

Klncemre2344
Aday Memur
30 Temmuz 2024 13:56

ben şuan 4b sözleşmeli personelim 3+1 yıl çalışıp sonra kadroya geçicem işçiyle alakası bile yok

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