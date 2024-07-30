Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2024 13:53
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri

Çalıştığım üniversite, Ünvan Değişikliği Sınavı açacakmış ve süreç şu an talep toplama aşamasında; ben de İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri kadrosuna başvuru yapmayı planlıyorum.

Anadolu Üniversitesi AÖF İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programını bitirdim, bu mezuniyetim bahsettiğim ünvana başvurmam için yeterli midir yoksa ÖSYMnin yaptığı İSG sınavına girmiş olup ve en az C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak mı gerekir ?

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